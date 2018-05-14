不受軍改影響 南投高中軍校錄取人數再創新高

2018-05-14 11:57

〔記者謝介裕／南投報導〕107學年度軍事學校4年制正期班甄選入學放榜，國立南投高中共有8名學生上榜，錄取人數締造新猷，顯見學生投筆從戎的志向，不受軍人年改影響。

南投高中今年有17人報考軍校，錄取人數也再創新高，從去年6人增至8人，尤以女同學簡佑凌受注目，從小對飛行充滿熱愛，一般女學生害怕乘坐的自由落體、360度雲霄飛車等驚險、刺激的遊樂設施，對她而言，猶如家常便飯，加上嚮往保家衛國的軍旅生活，因此就讀高中以來，便立下投筆從戎的志向，如今錄取陸軍軍官學校工學組飛行生，可說是美夢成真。

而另1位同學張詠富，得知國防大學應用藝術學系有音樂組的招生後，雖然未曾就讀音樂班，但靠著從小學習鋼琴打下的深厚基礎，也如願錄取，令他及師長們都開心不已。

南投高中校長巫春貴指出，近5年來，該校在軍事學校的錄取率，可說是一年比一年好，儘管報章雜誌、電視等媒體充斥各種年改的亂象，但與其他行業相較，就讀軍校除了可報效國家以外，畢業後也不怕找不到工作，且薪資穩定、生活有保障，都是學生堅定從軍的主因。

校方表示，國防大學有張詠富、陳怡君及張啟鵬等3人；陸軍軍官學校則有簡佑凌、王雅筑、劉羽軒、王浩任及林仕欣等5人，合計有8位同學錄取軍事學校正期班，錄取人數也創今年南投縣各高中職之冠。