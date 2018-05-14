「集愛獻心」募款園遊會 26日在竹縣文化廣場舉行

華光智能發展中心亟需100萬修繕費用，今天早上造勢宣傳，期待各界踴躍支持。（記者黃美珠攝）

2018-05-14 11:58

［記者黃美珠／竹縣報導］讓老有所安養（護），財團法人天主教華光社會福利基金會26日早上將在新竹縣政府文化局文化廣場舉辦「集愛獻心」公益募款園遊會，希望藉此籌措100萬的工程款，修建位於關西的華光智能發展中心內部分老舊建物，提供由該福利基金會安養、年紀超過45歲的身心障礙院生，可以入住在環境相對比較好的環境中，有尊嚴、慢慢地走向終老。

該福利基金會董事長、白正龍神父說，該基金會藉著這個機會希望讓大家看到這些院生們的存在。白神父說，或許他們的存在，在一般社會生活中沒有引起過多少的注意，但是如果他們也能受到注意的話，就表示我們的整個社會的幸福感提高了。

在提高他們的能見度當中，可以說我們才能真正享受生活在這塊土地上的價值和意義，使得大家重新看到人真正需要的就是互相相愛、互相有愛心！一旦有愛心，我們就有可以看到人真正的價值所在。

華光智能發展中心表示，這100萬的目標目前只籌措到20萬元。該基金會服務近300名身心障礙者，其中年齡在45歲以上的就有85人，暫總人數的28%。

由於身心障礙者衰老速度會比正常人快，一般年過45歲身體功能就開始退化，除了一般人常見的慢性疾病，他們的肌肉骨骼、呼吸狀況、感爭能力也會隨著年齡和障礙的程度，合併障礙及罹病情形而惡化。

華光在地服務已經超過35年，前述身心障礙院生很多從小就在華光的陪伴下學習、成長、以及生活。

他們年紀增長的同時，就算當初有家人相伴，這些院生的家人也都已經比他們還高齡、甚至有人已經往生，華光不能坐視這些「老」院生後續的安養問題不顧。所以他們決定在華光尋找1處建物，透過修繕方式，讓前述85名「老」院生先入住30人，而這就是他們亟需100萬工程款修建建物的原因。

因此他們將在5月26日早上10點，在竹北市、縣府文化局的文化廣場舉辦愛心園遊會勸募，爭取同感者捐款或是認購園遊券，每張園遊券100元。

新竹縣政府秘書長蔡榮光今天早上在造勢記者會上宣布，縣府認購100張後，縣議會副議長陳見賢也透過助理徐瑜新跟進，到場支持的縣議員趙一先則和妻子林杏也一起認購100張！

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新竹縣議員趙一先（右）當場宣布以夫妻名義 認購100張園遊券，一旁的縣議會副議長助理徐瑜新（右2）也說陳見賢認購100張。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府秘書長蔡榮光（右）宣布縣府認購華光園遊券100張拋磚引玉。（記者黃美珠攝）