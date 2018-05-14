故宮響應台中花博 互動科技展出花、馬歷史文物

故宮典藏的清代郎世寧〈百駿圖〉（局部）。（市府提供）

2018-05-14 11:04

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會花博后里馬場園區，將與國立故宮博物院合作，舉辦「新媒體藝術展」，運用投影、感應互動等科技，呈現故宮經典花卉、駿馬等典藏文物，打造沉浸式文藝美學新體驗，傳遞人與自然間的共生理念，展期從今年11月3日至明年4月24日，期待透過科技結合歷史，開啟民眾與自然、文物間的對話。

故宮新媒體藝術展為呼應花博后里馬場園區生態、自然共生的概念，以北宋詩意「踏花歸去馬蹄香」貫穿展覽主軸，並以新穎科技、教育推廣、多感體驗展示手法，將花、馬主題相關典藏文物化為新媒體藝術，使觀者於展區與文物互動。其中，深受喜愛的清代郎世寧《百駿圖》巨幅長卷動畫及駿馬投影裝置也將於展場中亮相。

台中市觀光旅遊局表示，后里馬場興建於日治時代，是全國歷史最悠久、面積最大的馬場，場內建築物具時代與社會轉換傳承意義，有其獨特性及不可取代性。全盛時期曾培育200多匹駿馬，也是台灣馬術發展起源地，適逢花博，市府將馬場空間重塑改造，保留既有歷史紋理，將古蹟及歷史建物修復再利用，希望保存歷史記憶，也重新賦予新意。

觀光旅遊局說，這次與國立故宮博物院合作推出新媒體藝術展，讓遊客能在后里馬場園區的歷史古蹟中欣賞文物，透過歷史時空瞭解馬場演進風華，不僅展現對於文化價值的尊重，也呈現動靜皆美的花馬樂園。

故宮典藏的清代郎世寧〈畫十駿圖雪點鵰〉。（市府提供）

清代 郎世寧〈百駿圖〉 長卷動畫，也將於后里花博園區的「新媒體藝術展」展出。（市府提供）