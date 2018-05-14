兒崩潰！母親節送iphone誆僅5千 被媽轉手賣1萬喊開心賺到…

一名網友表示，今年送了一隻蘋果手機給媽媽，當作母親節禮物，但怕對方發現實際價格後會碎碎唸，決定謊報。未料，沒多久媽媽就開心地，以「低價」轉賣出去，讓他超崩潰。圖僅示意，與本文無關。（歐新社）

2018-05-14 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！一名網友在臉書社團「爆廢公社」無奈表示，今年送了一隻蘋果手機給媽媽，作為母親節禮物，但怕對方得知售價後碎唸，便謊報「這支5000而已」。未料，沒多久媽媽就轉賣出去，還很開心跟兒子說有賺到一倍價差，嚇得該名網友直呼要去找買主！

網友表示，母親節買了一隻好幾萬塊的IPhone送給老媽，但因不想被唸，「所以跟她說這支5000而已」；他有一天收到媽媽的私訊，順口問說「手機用的還習慣嗎？」沒想到對方竟回，「媽告訴你一個好消息，我把你送我的手機賣掉了」。

網友見狀隨即傳了一張臉上數條線、焦急冒汗到宛若六神無主、原地轉來轉去喊怎麼辦的貼圖，並詢問「哪一支」。果不其然，媽媽貼出的手機照片，「恰好」就是兒子送的母親節禮物，他再驚恐追問「賣了多少」，對方開心地稱，「賣了10000，賺了5000」。

網友忍不住崩潰直呼，「誰買的」、「我先去找買主」。該篇貼文一出，大批網友笑翻，留言表示「傻眼」、「虧大了」、「真的GG了」、「這告訴我們不能說謊」、「以後包現金比較實在」、「老媽94狂」、「怎麼這麼可愛啦」、「找到買主了嗎」、「我也要買」、「我比較想知道後續啊」。