陶博館日式茶席免費體驗 3小時不間斷

陶瓷博物館與日本煎茶道流派「花月菴流」合作舉辦免費的茶席體驗，邀請民眾享受日式茶宴。（陶瓷博物館提供）

2018-05-14 10:51

〔記者邱書昱／新北報導〕和風茶席體驗日式風情，鶯歌陶瓷博物館慶祝「紫砂漫遊‧聚焦臺灣」即將突破20萬人次參觀，將於26日與日本煎茶道流派「花月菴流」合作舉辦免費的茶席體驗，共有40位身穿日本和服的專業茶人3小時現場展演不停歇。

「日本煎茶道花月菴流奉茶會」將於陶博館大廳舉行，花月菴流為日本最古老的煎茶道流派，宗風精緻典雅，本次由花月菴流家元田中香坡從日本率領40位茶人到本館分享日本煎茶道。

活動安排10點、10點40分、12點10分等3場次，每場次25人體驗40分鐘，12歲以上即可報名，報名網址，預約額滿為止，若有餘額開放當天現場報名。

陶博館表示，日本茶道有「末茶道」與「煎茶道」兩大主要系統，末茶道源自宋代飲茶文化，煎茶道則承襲明代的文人茶文化，江戶時代中期起，隨著文人趣味興起，使得煎茶成為日本茶文化的潮流，江戶後期「煎茶」已成為日本茶文化的代名詞。

此外，紫砂茶器欣賞將於27日、6月10日下午2點由台大藝研所學生提供導覽服務，讓民眾認識更深層的紫砂文化。