垃圾變黃金過時啦！竹縣想拚讓垃圾變能源

2018-05-14 09:56

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣計畫把過去2年配合鄰近焚化爐歲修所暫置迄今的2萬公噸垃圾去化，決定爭取經費做「打包」，想要減少污水滲出也降低臭味逸散，還期待作業過程讓部分垃圾轉變成新的「能源」做成工業用燃料棒。

在環保署環境督察總隊牽線下，新竹縣長邱鏡淳爲此參觀專門造紙的正隆公司設於台中后里的廠房，就是要觀摩該廠如何以「能資源整合」的循環經濟作法，把廠回收來、夾雜一堆亂七八糟各類廢棄物的廢紙，轉變為可當為汽化爐燃料的RDF（廢棄物衍生燃料），轉而可以在生產製程中派上用場。

正隆后里廠廠長林榮榛說，該廠主要產品有裱面紙板、瓦楞芯紙、紙管紙等工業用紙，以及道林紙、輕塗紙、銅版紙等文化用紙。他們每年使用回收廢紙超過80萬公噸。

林榮榛說，「能資源整合」的作法是把回收廢紙分離出纖維之外的殘渣，經過粗破碎、細破碎、磁選...，再把不能燒的廢棄物鐵、金屬拿掉，把剩下的塑膠、紙渣壓造粒成RDF，作為供應廠區汽電共生系統的燃料，讓汽化爐產生合成的氣，再用燃燒爐產生的熱氣，就可用在紙的生產製程中。

縣長邱鏡淳發現該廠存放和處理廢棄物的區域，跟可做汽化爐燃料的RDF氣味都不太重，環境也整理的很好，重要是技術已經成熟，期待這套處理模式也可以在新竹縣計畫中的垃圾「打包」工作有效運轉。

縣府環保局表示，新竹縣已獲得環保署450萬元，作為進行多元垃圾處理計劃可行性評估、先期規劃作業計畫、以及後續招商事宜。在未完成前，呼籲鄉親配合加強垃圾分類、減量。對於過去兩年因為鄰近焚化爐的歲修，導致暫置垃圾的掩埋場，也將請各鄉鎮公所清潔隊加強消毒。

縣府也表示，雲林縣得到環保署補助執行的「移動式垃圾全分選場及產製RDF5計畫」，已於今年3月中以2800多萬決標，6月底前可望完成試車，7月起，計畫將以每天100公噸的操作量運轉。