消費者保護利器 「喝咖啡」比訴訟更有效

2018-05-14 08:48

〔記者陳宜加／台北報導〕面對消費糾紛，「喝咖啡」成為消保處守護消費者權益的一大利器，藉由邀集主管機關與相關業者開會，往往可以達成三贏局面。消保處副處長吳政學直言，當遇到大量申訴緊急事件或年申訴量居高不下，喝咖啡比走法治一途更有效。

去年中華電信爆發MOD風波，消保處找來業者喝咖啡，最後恢復上架並提出補償方案，平順落幕；今年初的「衛生紙之亂」，消保處也邀集各大業者，確保通路供貨無虞且價格一致，在在展現「喝咖啡」效果。

而歷年申訴量居高不下的消費類型，例如網購服飾，消保處過去也曾邀集國內各大平台業者如Yahoo、露天拍賣等，研商改善作法，不少新修法規也應運而生；今年消保處更特別點名「蝦皮購物」，藉由喝咖啡，希望業者能主動提出改善措施，減少消費爭議數量。

吳政學指出，喝咖啡鎖定兩大爭議類型，分別為必須緊急處理的大量消費申訴，例如補習班倒閉，以及申訴數量多年居高不下的消費類型，例如網路購物等。甫完成審查的線上遊戲定型化契約修正草案，正是消保處邀集經濟部工業局與地方政府，共同研商促成。

他分析，業者與消費者談判，通常各有堅持而難調解，若有第三方公正、專業單位「當公親」，架構起溝通平台，軟比硬更加有效，加上台灣重情勝於法理，雙方各退一步，達成行政體系、業者與消費者三贏。

吳政學說，消保處給予業者與消費者建議，兼顧雙方權益，例如中華電信MOD爭議，開會3次才達成共識；而近期的民視風波也正密切觀察中，主管機關NCC若無法處理，消保處將會介入，以消費者權益為重。

吳政學強調，喝咖啡絕非找碴，而是扮演和事佬，點出問題與消費者心聲，不給業者太大壓力或逕由主管機關硬性處理，尋求共識；站在消費者保護立場，當然希望不要走上最後一步，訴訟是長路，緩不濟急。