天天吃好料》恆春大廚肉包 巷內美味飄香古城

包子從麵皮開始製作、包餡都純手工，沒有多餘添加物。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-17 10:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在餐飲業服務多年的廚師李華明，多年來與妻子因病所苦，卻不向命運低頭，除了手工水餃在網路打出名號，深愛妻子的李華明，因為妻子吃不慣手工肉包口感，開發出融合恆春半島特色的手工蛋黃鮮肉包，從分享親友試吃，如今「李爸鮮肉包」已經是熱門巷子內美食。

繞過幾個難尋的小巷子，難以想像平凡的民居中，會有多驚人的美食存在，但進入李家客廳，白胖胖的鮮肉包從蒸鍋中登場那刻，就能感受到為何許多饕客專程而來，趁熱掰開肉餡，那股不帶太多調味的爽快肉香，立刻隨著蛋黃鹹香撲鼻而來，汁多不油膩的口感更瞞不過眾多挑剔的味蕾。

從發麵、伴餡開始，綽號「李爸」的李華明都不假手他人，手持桿麵棍製作一張張包子皮，他說，機器製作包子皮確實較快，但無法製作出中間後、邊緣薄，這也是機器包子蒸過後，總是容易「破底」影響口感的主因。

不僅包子皮耐心製作，肉餡更找遍恆春少見的溫體黑豬肉，精選五花肉及後腿肉的比例，還加入一般人少使用的調味蔬菜，為了符合現代人的健康取向，也捨棄會留汁的肉油凍，而專研鎖住肉餡原有肉汁。

李華明說，這手做包子功夫是14歲那年，在台東關山的一位開早餐店叔叔傳授的山東口味，當年隨著叔叔做包子好幾年，盡幾年想念小時候的美味，憑著印象製作。

小時候的口味其實只是鮮肉包，但試做過程，喜歡美食的妻子一直希望能加鹹蛋黃，他找了車城的特產鹹蛋黃嘗試過後，發現蛋黃更加提昇肉包的香氣及口感，，街坊親友更是大為讚賞，才促成他製作販賣。

常客謝媽及張齊嘉說，李華明的肉包從咬下去第一口，就能感受到手工製作的誠意，光是Q軟不黏牙的麵皮，就看的出真功夫，餡料自然的肉汁噴發在口腔內，更有如恆春的氣候一般熱情，「英雄不怕出身低，美食不怕巷子底！」

不過全程手工製作的肉包相當耗費體力，李華明目前每天最多只能製作200個上下，患有嚴重呼吸中止症的他與妻子身體不適時，還得跑醫院進行治療，想品嚐的民眾務必電話預約，以免撲空。

兩夫妻除了肉包，手工水餃滋味同樣獲得好評，一家五口從貧困待援，靠著自己力量重新站起來，還曾在風災後帶著食物關懷山區受災部落，希望透過美食的力量改變自己生活，還能幫助更多需要的人。

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