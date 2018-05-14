油價飆！客運業凍未條 宅配運價喊漲6％

國際油價大漲，有客運業者透露快撐不住，國光客運也表示，將先觀望，精算後再決定是否申請漲價。圖為國光客運巴士。（資料照）

2018-05-14 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕國際油價大漲，經濟部上週五拍板油價緩漲機制，依中油浮動油價機制計算，本週汽、柴油每公升上漲6角，用量最大的九五無鉛汽油每公升來到30.2元，創近42個月來最高。面對高漲油價，有客運業者透露快撐不住，宅配、快遞等汽車路線貨運公會上月也提出運價調漲申請，漲幅約6％，公路總局預計今開會研議。

《蘋果日報》報導，多家客運業者今年初獲准調漲基本運價2.59％，依當時機制規定，4個月內不得再漲，如今4個月期限已過，而油價不斷高漲，對此首都客運表示，業者快撐不住了；國光客運也表示，將持續觀察油價，精算後再決定是否申請漲價。

此外，宅配、快遞等汽車路線貨運公會已經提出運價調漲申請，漲幅約達6％，公路總局預計今天開會研議。

燃油附加費飆3年新高 來回機票最多貴400元

本報日前則報導，因國際油價持續上揚，國際線燃油附加費自8日起，短程線漲為17.5美元，來回機票約貴150元；長程線則漲至45.5美元，來回共收取2700元，增加近400元，創下近40個月以來新高。