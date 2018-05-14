信用卡被盜刷爆 致電銀行客服被酸「妳自己有刷忘了吧」...

2018-05-14 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一位曾小姐日前發現自己的信用卡遭到盜刷，緊急致電發卡的樂天銀行表示被盜刷，並要求掛失止付，不過卻被第一線客服人員回了一句「為什麼要亂刷卡？是妳自己有刷卡忘記了吧？」讓曾小姐十分錯愕。

根據《蘋果日報》報導，曾小姐表示，他向樂天銀行申請盜刷明細，發現共有7筆交易，總金額高達台幣47萬4904元，但因額度不足，僅有去年12月22日在日本飯店交易的5萬9259元盜刷成功，曾小姐也慶幸地說：「幸好我的信用卡額度沒有很高！」

不過曾小姐向銀行解釋當時自己並不在日本，希望向第三方商店求證，但銀行表示「無法提供刷卡人資料」，她表明自己就是持卡人本人，銀行這時才傳來刷卡人與入住人不同的「日文」文件，銀行5月2日告知她「暫時」不須繳納這筆金額，至5月7日銀行才說被盜刷款由銀行負責。

樂天銀行強調，公司採行由國際組織所建構的網路3D安全認證機制，由持卡人自行設定一組「固定」的網路交易驗證密碼，於每次交易的時候輸入該組密碼，因此持卡人是該密碼唯一知悉者，保障只有持卡人可完成交易，所以合理推論透過該驗證機制下完成的交易，有其不可否認性。

而針對曾小姐的投訴，樂天銀行回應表示本次案件為單一特殊的案件，公司為避免侵害客戶權益，以較為謹慎的程序處理中，並對曾小姐反應公司員工的態度不佳一事深感歉意。