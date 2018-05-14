日月潭沒中客「住房槓龜」變鬼城？業者打臉

日月潭為知名景點。（資料照）

2018-05-14 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前有媒體報導，南投日月潭因中客大減，一家飯店最近竟然出現住房「槓龜」的罕見情況，引發網友熱烈討論。對此，觀光局和當地業者都出來說明，否認有零住房情況，且多數飯店早已轉型，中客不來，影響並不大。

日前《中時電子報》報導，日月潭一家約70間客房的飯店，之前常被中客擠爆，一房難求，近日卻出現「全部空房」的慘況；就連一家大型購物店，以前一天有逾300輛遊覽車載客前往，現在只剩100輛。

《東森新聞雲》則報導指出，所指的旅館應為「景聖樓大飯店」，前身是日月潭文武廟香客大樓，根據觀光局統計，景聖樓大飯店住房率，近3年確實逐年下降，不過景聖樓已轉型做國民旅遊市場，去年住房率下降至近5成，其中6成8客源為國旅，中客團比重只剩2成4。日月潭觀光雖受衝擊，但業者早已轉型突圍。

《蘋果日報》今報導，景聖樓否認有住房槓龜的情況，且透露早就營運轉型，除了中客，國旅、東南亞等外國客佔了一半以上。其他業者也說，中客不來，日月潭約減少百萬旅遊人次，但也不可能變鬼城，認為花蓮震後政府補助旅遊，吸走遊客比較有影響。

報導引述日月潭風景區管理處副處長陳志賢說法，日月潭2015年有828萬餘人次到訪，2年來減少近1成。不過當地飯店多已調整營運方向，且推行多元深度旅遊，旅遊人數穩定，並非中客不來，就沒人住飯店。而今年選舉年，照往例中客團少，但預估今年旅遊人數將谷底反彈。

昨天母親節，日月潭湧入大量遊客，不僅有國旅客，還有東南亞、日韓遊客。而景聖樓前停滿遊覽車，生意似乎相當好。一名何姓遊艇旅遊業者認為，中客在3年前明顯減少，平日遊客數約減3成，但假日沒差，近3年來遊客數穩定，雖然這股水不來，「換那股水來！」影響並不大。