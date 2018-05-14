05/14 各報重點新聞一覽

國民黨「轉帳撥用」國有房地變黨產，黨產會追徵8.6億元，國民黨拒繳價金，行政執行署去年已將國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓查封。圖為國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓外觀。（資料照）

2018-05-14 06:22

自由時報

行政執行署第一刀 下月拍賣黨產

國民黨「轉帳撥用」國產變賣獲利，被黨產會追徵八．六億元拒繳，行政執行署至今僅從國民黨帳戶扣得七萬一八九八元，去年九月起查封北市松山區黨部、黨工宿舍、國民黨智庫大樓等，台北分署預定在六月五日實施第一次拍賣，首波標的為台北市信義區、松山區兩間黨工宿舍，鑑定價額合計約為三八三七萬餘元。

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線上遊戲須揭露中獎率

國內線上遊戲用戶玩家破八百六十萬，「線上遊戲」糾紛自去年竄升至消費申訴第一名。為解決爭議，消保處完成審查「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」修正案，將強制線上遊戲需揭露「抽獎機率」等消費資訊，並加註警語以防未成年人冒用，也須提供防盜用的保全措施。新制最快六月上路，違規者最重可處五十萬元罰鍰。

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一包花生救兩命 人狗困山撐七天

新竹市五十六歲邱姓男子帶混種台灣土狗「蜜雪兒」，到新竹縣尖石鄉錦屏山爬山，迷路受困山區七天，他十二日獲救後激動大哭，直說「我不知道自己能不能走出去，感覺壓力很大，還好有這條狗跟在身邊，要不然我精神快崩潰了」。邱男還透露，他和愛犬能在山區撐七天待援，全靠著「一包花生救命」。

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蘋果日報

付款2成就過戶 買家竟人間蒸發 最衰賣屋 挨詐1600萬

房市不景氣，房仲賣屋欲哭無淚，但新北市一名男子，上網兜售房屋，馬上獲買家青睞，別人賣幾年都賣不出去的房子，他不假房仲之手，2個月搞定，問他賣屋秘訣是什麼？他含淚泣訴：「遇到騙子就行！」且一賠就是1600萬元，這血淋淋的賣屋驚奇，且聽苦主娓娓道來。

政府救低薪 再一箭 工友月薪3萬

政策利多大放送！趕在520總統蔡英文就職滿2周年前，行政院長賴清德今起連3天親上陣，提出解決低薪、少子化及新移民政策。知情官員說，賴今先針對低薪問題提出因應對策，將調高中央政府機關派遣工及臨時工月薪3萬元，並調高基本工資時薪。不過，勞團提醒政府應檢討低薪的血汗經濟模式還要持續多久？否則未來低薪普遍化的問題仍會持續。

聯合報

蔡總統施政不滿意度攀高

蔡英文總統執政即將滿兩年，本報民意調查發現，二成九民眾滿意蔡總統的施政表現，與去年三成好評差距不大，不滿意蔡總統施政的人則由五成增為五成六，為上任兩年新高。

呂秀蓮、張善政 要教部依法聘管

台大校長遴選陷入僵局，前副總統呂秀蓮及行政院前院長張善政昨發表「超越藍綠」的共同聲明，要求教育部依大學法聘任管中閔。兩人強調，並非支持任何個人，而是呼籲回歸「法治」解決，「不是挺管，而是挺法治。」

中國時報

北市長選情大逆轉！丁守中贏柯P 賴神

台北市長選情大逆轉。根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的丁守中PK柯文哲，丁以42.7％比36.5％勝出，即使綠營自提賴清德應戰，丁仍以40％支持度，勝過柯P的32％與賴揆的13.2％，換句話說，民進黨無論是否支持柯文哲，丁守中都會贏。

呂秀蓮、張善政籲管案回歸法治

教育部拒發聘書予校長當選人管中閔，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政昨天跨越藍綠界線，以台大校友身分發表共同建言，支持台大臨時校務會議決議，強調「不是挺管、是挺法治」，「我們並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議必須回歸法治解決。」