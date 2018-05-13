拱天宮舉行「放頭旗」儀式 象徵南下進香即將展開

通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下進香，由主委洪文華（右三）請出頭旗，象徵年度進香即將展開。（記者張勳騰攝）

2018-05-13 23:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，今晚深夜11點15分舉行「放頭旗」儀式，大批信眾手持進香旗「過爐開旗」，象徵領有兵馬；放頭旗後也意謂今年的徒步進香正式揭開序幕，將在16日晚上11點40分出發起駕，展開8天7夜的宗教之旅。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約400公里，已有200多年歷史，是全國徒步進香路程最長的宗教活動，隨行的信眾一年比一年多，獲行政院文化部列入無形文化資產。

今晚深夜11點15分，拱天宮管理委員會主委洪文華帶領值年爐主及大批信徒，向媽祖拈香祝禱，隨即將頭旗由媽祖身旁請出，再交由頭旗團成員，懸掛在拱天宮門口龍柱上。

洪文華說，頭旗200多公分，放頭旗後象徵媽祖有如軍隊統帥，開始調兵遣將，在出發前往朝天宮進香前先整頓三軍。

拱天宮人員說，依百年來習俗，進香前3天舉行放頭旗儀式，並依例3天早齋，當地信眾也在進香前3天的傍晚，準備豐盛供品與進香旗前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香平安順利。

今年拱天宮媽祖徒步南下進香時程，將於16日晚間11點登轎、11點40分出發，5月19日上午6點55分進火，5月24日下午2點20分回宮、6月4日零點30分開爐。