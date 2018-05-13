499之亂 打申辦電話到半夜三點 換來無情「無法完成續約」

499之亂引發消費者民怨，消費者打電話到凌晨3點，換來無情手機截圖「無法完成續約」。（投訴者提供）

2018-05-13 23:59

〔記者劉力仁／台北報導〕中華電信推出母親節優惠499專案，引發消費者民怨，一位母親打電話到凌晨3點，換來無情手機截圖「無法完成續約」，直說「母親節ㄟ，氣死了」。

本報接獲消費者投訴，她現在是中華電信699方案用戶，綁約24個月，今年6月21日綁約到期，最近看到499方案相當誘人，但眼見白天中華電信門市大排長龍，因此改利用半夜打電話語音申辦，但連續兩天半夜狂打電話，按照指示一步一步輸入身分證字號等資料，填完之後，語音一直「請稍等」，等了快十分鐘，電話就斷了。

消費者說，好不容易打到凌晨3點接通了，也順利輸入資料了，最後手機跳出來的畫面是「無法完成續約」，而且手機又斷線，只好再打，一整個晚上陷入「撥、輸、斷」輪迴之中。

消費者表示，手機綁約還有一個多月就到期，不解為何無法續約，打客服電話一直占線，因手機語音建議下載app，她下載後，又按照指示登錄資料，但也無法順利續約。

這名消費者不死心，今天繼續打客服專線，晚上終於打通了，客服告訴她，線上續約限30天以內到期用戶，她的合約6月21日到期，還有40幾天，因違約金要現場繳交，只能去現場排隊辦理；消費者氣憤表示，至少可線上預約或辦理資格登記，事後再去補證件和違約金，也可以從帳單扣款，才是真正便民，回想整個過程，抱怨「母親節ㄟ，氣死了」，還說這個方案是母親節小確幸。

中華電信公共處協理沈馥馥表示，因為申辦的人太多，中華電信已經全力擴充網路頻寬增加流量，並且推動門市業務分流及延長營業時間、還有擴大人力彈性調度等措施，加速服務客戶，對客戶不便表示歉意。