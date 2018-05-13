高市防汛整備以待 115條區排完成清疏

空中勤務總隊出動海豚直升機演練傷患救援後送。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-13 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕5月進入雨汛期，水利局完成115條區域排水共390公里巡檢，其中瓶頸段近18公里加強清疏，今年更新增3座抽水站，將派上用場發揮功能。

市府水利局防汛整備以待，備妥3萬4千多個沙包，其中不乏重2噸的防汛塊，將視災情狀況支援供應；更完成15處車行地下道警示牌測試，透過LED告示牌、超音波水位計及紅外線攝影機等，即監控淹水情況，提醒民眾小心。

高市有61個抽水站，今年針對易淹水地區，興建3座抽水站，其中旗山有2座抽水站，預計今年9月完工，目前正在趕工中，這次可派上用場，另梓官中正路抽水站預計明年初完工，提升抽水設施功能。

水利局檢整區公所中、小型移動式抽水機，總計161台試運轉測試沒問題，佈設易淹水地區機動待命；近來更出動300人、救災車輛60台，深入六龜區18羅漢山，進行水災暨土石流防災演習逼真。

水利局指出，納入山區常見災害如橋樑斷裂，由陸軍工兵訓練中心出動履帶式機動橋，搭設便橋迅速恢復交通，空中勤務總隊出動海豚直升機，進行受困傷患救援後送，更出動無人飛行載具進行災區現場勘查攝影及運送基本物資等，提前為防災做準備。

此外，市府於學校、寺廟及公有活動中心，完成設置458處避難收容所、83處備災物資儲放所，可儲備7天到21天所需物資，可協助民眾避難所需。