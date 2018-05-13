「育兒不能只有3c」 母親節有感 民代爭取托育資源中心

2018-05-13 22:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府社會處的潮州區家庭福利服務中心（簡稱潮家）從舊軍營改建頗獲好評，也常吸引外地鄉鎮家庭慕名前來，小孩放心遊玩，家長擷取新知，出身東港的縣議員林蔡鳳梅日前參觀後深感東港地區的托育資源不足，最近參加各類母親節活動更是有感，她說，現在的家庭更注意下一代發展，希望縣政府也能在東港鎮覓地興建新的東港托育資源中心。

潮家腹地廣大，屏縣府力拚的老人、幼年及身障照顧，在現有托育資源中心、復康巴士據點，未來輔具資源中心、老人及多種社福團體進駐下成形，未來盼能提供從嬰幼兒到銀髮族的全方位服務。

縣議員林蔡鳳梅有感於幼兒發展常常只剩3C科技育兒，日前和東港鎮公所、鎮代會到潮家觀摩，發現近年「育兒經」變化迅速，父母想跟上時代也跟陪著小孩到類似潮家園區的地方「進修」，獲取更多對嬰孩有正向發展的資訊，希望縣長潘孟安也能籌設東港托育資源中心。

甫為人母的東港鎮代鄭鈺宸平常就會帶小孩到潮家「蹓小孩」，對托育資源中心特別有感觸，她說，東港家庭福利中心在區漁會3樓，雖然百餘坪並不小，但因有辦公及其它社福空間，單純小朋友天地難免受排擠，嬰幼兒在住家外的活動空間必須遠到潮州，且現代父母都很需要嬰幼兒活動課程及育兒資訊等等，以利陪伴小朋友一同長大。

縣府社會處則表示，托育資源中心照顧0到6歲的幼兒，提供嬰幼兒活動課程，教具圖書資源指導與借閱，親職教具諮詢等，在工作人員努力下，東港的空間在現有資源下已是很適合的處所，但若地方有需求且亦有腹地可提供，將朝整合托育資源的方向努力。