未來一週熱爆 氣象局一張圖讓你秒懂

未來一週天氣晴朗穩定，溫度逐漸升高，其中大台北地區將上看35度。（圖截自「報天氣-中央氣象局」臉書粉專）

2018-05-13 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日要來了！近日天氣高溫悶熱，各地破30度高溫，中央氣象局指出，未來一週晴朗炎熱，下週大台北地區將破35度，東南部地區則要注意焚風。

氣象局官方臉書粉專「報天氣-中央氣象局」也PO出一張圖片，說明下週天氣變化。14、15日（週一、二）全台晴朗炎熱，16日至20日（週三至週日），北部地區溫度持續升高，其中大台北地區將破35度；17日（週四）東南部地區則要留意焚風。

降雨方面，午後熱對流旺盛，14、15日北部、東半部地區及中南部山區須留意雷陣雨；16至20日則為西半部、東北部山區及東部、東南部地區容易出現局部短暫陣雨。

今（13）日稍早，中央氣象局副局長鄭明典在臉書貼出氣壓圖並附註「副高不退，梅雨不來。」他透過700至850百帕的平均氣流場分析，台灣因為接近赴高軸線位置，容易受到高壓下沉區影響，導致全台天氣穩定、雲量少，而且紫外線強，氣溫也跟著升高。