長照照服員請領薪資開天窗 苗縣府：憑證單據多疏漏

2018-05-13 21:04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動成立社區長照中心，但卻傳出位於大湖鄉南湖社區及靜湖社區的長照站，今年遲未獲經費，照服員薪資及專案費用皆由社區發展協會代墊，向苗縣府反映卻屢獲得「正待衛生福利部核定」答覆，但衛福部稱是縣府忘編今年預算，才導致有錢卻不能撥款，苗縣府反駁有編列預算，但因收到的申請文件不符條件，以致無法請款。

苗縣府長照中心主任林采勳表示，今年2月衛福部撥款，但卻遲至4月才發核定函，使經費凍結2個月窒礙難行；再加上2社區協會送的核銷單據許多漏章、薪資錯算等，申請頻被主管的大千醫院退件，長照中心迄今未收到正式申請文件。

南湖社區發展協會理事長彭錦勇表示，該社區長照中心每個月包含人事薪資及專案費用開銷約6萬元，但從今年1月至今，近30萬元的開銷皆由協會勉強支持。而靜湖社區發展協會因經費不足，已無力代墊，使得該社區長照站照服員已兩個月領不到薪水。

苗縣府衛生局局長張蕊仙稱，衛福部於2月份已撥20%經費給苗縣府，但遲至4月13日才發下核定函，才使經費核發出現空窗期，近日會先發1月份經費。

苗縣府主計處處長陳榮貴表示，苗縣今年編列約8億長照預算，另也擬提供各長照據點行政協助，避免因作業延誤影響照服員權利。