名字不同硬要領貨！ 小七店員不顧氣喘霸氣奪回

2018-05-13 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕最敬業的超商店員！有網友透過臉書「爆料公社」分享，彰化一間小七的大夜班店員，在凌晨遇到婦人前來取貨，但疑似因為證件不符，婦人竟強行取貨，與店員發生激烈拉扯直到店外，店員最後霸氣搶回貨物，進櫃台拿出支氣管擴張劑猛吸，看得出來連氣喘發作也要誓死保護貨物，令網友心疼「何必為難店員？」

從網友分享的影片中可以看到，婦人躺在小七店外，死命抱住剛搶來的貨物，店員大罵「真正是蕭查某欸！」並霸氣奪回貨物走回櫃檯。一旁錄影的民眾解釋，「已經鬧一段時間，但就是因為證件不合，那男的（店員）不願意讓她拿走。」影片中明顯聽到他氣喘吁吁，仍保持鎮定為其他客人結帳，並報請店長處理此事。

店員在電話中向店長說明，「名字不同硬要領，都講不聽」、「她就把東西強制要拿出去，我就出去搶回來。」隨後取出氣喘藥猛吸，民眾心疼PO網表示，「心疼店員有氣喘還要遇到神經～」網友們大讚小七店員超敬業，留言「氣喘發作時就像被掐脖子很不舒服......小姐可以不要為店員嗎」、「辛苦了，遇到神經病還生氣到氣喘發作」、「像店員說的，真的是消雜某」

據《蘋果》報導，律師廖國竣指出，婦人趁店員不注意強行搶走包裹，可能涉及刑法第325條搶奪罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，若婦人使用暴力強行搶走包裹，就可能涉及強盜罪，可處5年以上有期徒刑，但店員後來將包裹搶回，婦人行為屬未遂，可減輕刑責。

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