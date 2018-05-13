微電影入圍全國賽 「新住民在樹人」看校園生活

李怡萱（左）、王年伸（右）和吳偲熒，透過和指導老師曹淵智（中）討論，將作品包裝後送件參賽獲得入圍。（記者邱書昱攝）

2018-05-13 21:23

〔記者邱書昱／新北報導〕新住民學生用實力證明自己！新北市樹林區樹人家商資料處理科高三學生李怡萱、王年伸、吳偲熒，拍攝以新住民學生為主題的微電影，入圍全國高中微電影比賽；李怡萱是新住民學生，她笑說，拿到獎狀後馬上告訴母親分享喜悅，她要證明新住民學生不比別人差。

影片中，以樹人家商的新住民學生作為開場，及新住民學生的校園生活點滴、和同學相處的回憶等；負責微電影導演的李怡萱說，本來只是學校作業，她剛好收到「全國新住民子女在台灣校園教育微電影」徵件，和指導老師曹淵智討論後，包裝成符合新住民學生主題的影片參賽。

李怡萱表示，大概花兩個月蒐集材料，由於不能單一角度拍攝，要借助許多機器支援，但也遇到器材沒電等突發狀況，成員之間也難免爭執，但大家都是求好心切，堅持高品質、不能虛應故事。

李怡萱的母親是中國湖南人，她在國小二年級來台唸書，從簡體字改為繁體字，起初不適應，作業簿經常被老師圈字後罰寫，加上部分小朋友排擠新住民子女，讓她在學習路上一度遭遇挫折。

上高中後，李怡萱不想浪費三年時間，「我要學到我想要的技術」，她訂下目標參加全國賽，做出讓自己滿意的成績，幸運的是，她也遇到悉心指導的老師曹淵智，還有兩位一起打拚的好朋友，共同完成作品。

今年畢業的李怡萱立志要走影視傳播，她也提供學弟妹相關意見，將熱愛影音的經驗傳承下去。