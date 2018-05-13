明全台高溫悶熱、紫外線強 北部與東部午後有雷陣雨

明天各地高溫悶熱，中午前後紫外線強，提醒注意防曬、多補充水分。（資料照）

2018-05-13 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日台灣各地仍是高溫悶熱的天氣，；中午前後各地紫外線強烈，需注意防曬及防中暑；各地山區容易出現午後雷陣雨；西半部空氣品質普遍不佳。

中央氣象局預報，明日白天各地大多為晴到多雲的天氣，北部、東半部地區、中南部山區，容易出現午後雷陣雨，提醒民眾留意下午到傍晚的天氣變化。

溫度方面，明日各地清晨舒適，北部、東部低溫約23、24度，中南部低溫約24至26度，白天陽光強烈，高溫悶熱，全台各地破30度，部分地區更達到33度。

紫外線方面，明日全台多達「過量級」，澎湖縣更是達「危險級」，提醒日曬超過20分鐘就有可能被曬傷，外出民眾注意防曬及補充水分，以防中暑。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖地區為「橘色提醒」等級，宜蘭及金門地區為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。

明天各地高溫破30度，其中台北市、屏東縣更達33度高溫。（圖擷自中央氣象局）

明天全台紫外線多達「過量級」以上。（圖擷自中央氣象局）