打造母親節轟趴 近40兒孫陪88歲阿嬤慶祝

阿嬤在兒孫陪伴下過母親節。（記者方志賢攝）

2018-05-13 19:10

［記者方志賢／高雄報導］88歲的阿嬤周蕭彩美育有5女2子，30年前經常陪同天主教前樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教、行善，近來住進聖功醫院護理之家，子女為感謝她養育之恩，今為她舉辦母親節Home party，在兒孫陪伴下，阿嬤高歌「家後」，開心度過母親節。

這場母親節慶祝餐會共近40名兒孫參加，很多人遠從台北、嘉義各地返家團聚，阿嬤童年玩伴、熟識的神父修女及長年照顧她的醫護人員也都受邀參加，現場準備大蛋糕及康乃馨，孫子輩也演奏小提琴、吉他，並祝阿嬤母親節快樂。

阿嬤的三女婿何孝中表示，阿嬤已4代同堂，有5女2男、14名孫子女及7名曾孫子女，前年起阿嬤因年事已高，身體狀況漸弱，考量其就醫便利，選擇入住聖功護理之家，家人雖居住各地，但幾乎天天都有人輪班探望陪伴阿嬤。

阿嬤最小的女兒周慧崢說，當年擔任傳教士的父親到布店傳福音，認識了尚未有信仰的母親，不僅將信仰帶給母親，信仰也深化他們的家庭。

周慧崢說，擔任傳教士的父親，收入微薄，為了養活一家人，靠母親到外地做生意、跑業務，後來還到紡織工廠當副廠長，在哪個年代，成為少數男主內女主外的家庭。

周慧崢說，母親就算臨盆仍在外地工作，她就是母親在板橋工作時生下來，而母親雖然經常在外工作，但對子女的愛從沒有少，從母親身上也看到女性的堅韌及母親的偉大。