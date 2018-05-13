大開劇團校園巡演 林佳龍送康乃馨

台中市長林佳龍今天出席大里「親子藝術節校園巡演」，現場送康乃馨祝福全天下媽媽母親節快樂。（記者陳建志攝）

2018-05-13 18:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中市文化局今年邀請大開劇團藝術下鄉，5月6日到6月2日在屯區4所國小演出兒童音樂劇，以有趣的方式探討家庭關係和環保等重要議題，今天台中市長林佳龍特別到場頒發感謝狀，感謝4所配合學校和協助社團，強調市府稟持「文化平權，藝術下鄉」的想法，希望民眾除了到原來市區欣賞藝文活動，也能在山、海、屯區欣賞到優質的藝文表演。

屯區藝文中心為了讓藝術進入校園，並讓鄰近的的學童和社區民眾可以就近欣賞藝文演出，5年前開始推出親子藝術節校園巡演，今年邀請大開劇團帶來歡樂音樂劇《好久茶的秘密8－媽咪宇宙特攻隊》，以平日辛勤的媽媽為主角，更以有趣的方式探討家庭關係與環保的重要議題，今天在大里瑞城國小演出第2場，吸引不少大小朋友一起來看戲。

林佳龍今天到場致贈感謝狀給吉峰、瑞城、太平、烏日4所國小校長，以及台中市十九甲促進協會，感謝他們熱心協助校園巡演，包括文化局長王志誠、市議員李天生、張滄沂、張芬郁、林碧秀，以及民進黨提名的市議員參選人林德宇等人都出席和親子同樂；霧峰分局也到場進行反毒、反詐騙宣導。

林佳龍說，今年校園巡演的主題是「用身體說話」，認為東方人比較含蓄，不擅於用擁抱等肢體語言表達感情，但其實有時一個親切的肢體動作勝過千言萬語，希望透過藝術表演和生活的體驗讓美學從小扎根。

林佳龍表示，台中今年舉辦花博，但花博不只是欣賞花卉的美，也希望讓這個城市的美感覺醒，聆聽花開的聲音，體會社會的美好，因今天是母親節，特別送給每人一束康乃馨，祝福天下媽媽母親節快樂！

屯區藝文中心並預告，接下來5月26日在太平國小，6月2日在烏日國小還有兩場《好久茶的秘密8－媽咪宇宙特攻隊》的音樂劇演出，邀請大小朋友一起來看戲。