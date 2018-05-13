先來泡咖啡吧！舊議會轉型說宜蘭人的故事 6月開幕

宜蘭縣舊議會轉型「宜蘭人故事館」，預訂6月開館營運。（記者游明金攝）

2018-05-13 18:48

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣舊議會轉型「宜蘭人故事館」，預訂6月開館營運。宜蘭市公所為故事館暖身，「舊議會咖啡節」要在26日搶先登場，有沖煮咖啡趣味賽等活動，當天要號召150位民眾組評審團。市長江聰淵說，故事館開館後免費進場，盼活化歷史建築，讓舊議會再展風華。

宜蘭縣舊縣議會建於1959年，因空間不敷使用，2001年遷到縣政中心新議會現址，原建物被指定為歷史建築，閒置17年，將轉型「宜蘭人故事館」；故事館會設置「故事展示學習區」，介紹舊縣議會與蘭城先賢故事；原議事廳則設置「多功能電影院」，播放藝文、教育電影為主。

宜蘭市公所表示，故事館6月就要開幕，「舊議會咖啡節」先試水溫，沖煮咖啡趣味比賽2人1隊，不限沖煮方式，但必須使用手搖磨豆研磨，參賽者需自備手搖磨豆機、品飲杯並攜身份證，賽事用豆由主辦單位統一提供。

比賽第一回合，由1人負責沖煮，1人負責解說；主辦單位邀請SCA專業評審杯測師黃介吳、楊雨緋等5位評審，評選晉級隊伍。第二回合，晉級隊伍換手沖煮，最後選出冠、亞軍咖啡。

除了冠、亞軍，也設計最佳團隊造型獎、最佳人氣獎、最高年齡差獎，鼓勵民眾以創意展現特色，欲參加選手15至24日上班時間，可至宜蘭市文化發展所（宜蘭市立圖書館3樓）報名比賽。

另，市公所要號召150位民眾組成評審團，採現場報名，欲參加者請於26日當天8時30分至9時進場，可帶自家特色佳餚至活動現場享用，主辦單位將贈予濾掛咖啡包，並備有150杯咖啡免費享用，可邊品咖啡、邊欣賞藝人表演與咖啡比賽。

評審團可票選最佳人氣獎和最佳團隊造型獎，還有機會獲得摸彩獎品雙層玻璃杯、精品咖啡豆，有吃有玩有拿。