鄭愁予談詩 來台首作「老水手」授權澎湖

國寶級大師鄭愁予〈左〉，將老水手創作授權給澎湖縣政府文化局，先行製作成明信片發表。（記者劉禹慶攝）

2018-05-13 18:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局慶祝世界閱讀日，邀請到國寶級詩人-鄭愁予抵澎談詩，同時鄭愁予也同意把18歲時創作的「老水手」授權給澎湖縣文化局，由局長鄭嘉薇代表接受，將用公共藝術方式呈現，永久裝置在澎湖縣。

高齡85歲的鄭愁予祖籍河北，隨著將軍父親遷移抵台，18歲就讀中興大學時參加救國團活動來澎，結識當時山東流亡學生，因而有感創作了老水手，是第一篇在台灣發表的詩作，原本以為當年的流亡學生都能順利長大成為老水手，不料卻因713事件而天人永隔，也讓他與澎湖的情緣多份感傷。

此次鄭愁予在文化局邀請下舊地重遊，文化局也貼心安排大師前往觀音亭旁的713紀念碑，遙想當年情緣，讓鄭愁予心中感觸更深，因父親軍旅生涯，他出生在山東濟南，與山東流亡學生更多了一層親切感；另外鄭愁予也是鄭成功的後裔，對於望安八罩島的典故、施琅祠等相關史實也相當關注。

由於老水手是鄭愁予在台灣正式發表第一篇詩作，又是以澎湖為背景，因此鄭愁予同意授權給澎湖縣政府文化局，意義格外深遠，同時大師作品早已膾炙人口，在華人世界包括台灣、中港星馬都是華文教材，透過大師的影響力，希望繼外婆的澎湖灣歌曲後，成為代表澎湖文學風再度盛行於華人世界。