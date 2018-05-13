延續父親守護精神 殉職黑鷹正駕駛愛女捐百顆住警器

2018-05-13 18:05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市消防局苓雅分隊消防隊員康汶羽是今年2月因公殉職的黑鷹直升機正駕駛康萬福的愛女，她走出喪父之痛，以父親的排灣族名「Ngerel‧Pacekelj」捐贈100顆住宅用火災警報器，把功德迴向父親，希望延續他捨身救人精神。

今年2月空中勤務總隊黑鷹直升機執行救護後送任務從蘭嶼機場起飛後失聯，正駕駛康萬福等3名機組人員及病患、家屬、護理師共6人罹難。

同樣從事救難工作的康汶羽走出傷痛，她與家人商討後，決定以家族及父親的名義，捐贈100顆住宅用火災警報器給高雄市消防局，由消防局派員前往符合申請資格民眾住家安裝，維護市民的安全。

康汶羽說，延續父親捨身救人的精神，雖然只是小小一顆警報器，卻能在深夜守護大家安全，人在睡覺時感官比較弱，只有聽覺最有反應，當火警時，啟動警報器，引發巨大聲響，警示睡眠的人趕快避難。

康汶羽說，父親意外喪生，她與母親都有穩定工作，家裡經濟沒有因此頓失依靠，失去爸爸很傷心，但想到社會上還有很多人需要幫助，她與母親商量後，決定小額、持續幫助弱勢。

苓雅消防分隊副中隊長黃俊綾今代表消防局致贈感謝狀給康汶羽，黃俊綾說，很感謝康汶羽及其家人關懷弱勢族群愛心，他也呼籲民眾居家裝設住宅用火災警報器，市民「多一分防災準備，就多一分生命保障」。