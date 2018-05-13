「晚婚晚生」嚴重 第一胎產婦21.3％已逾35歲

2018-05-13 18:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣「晚婚晚生」情況嚴重！內政部公布，台灣去年生育第一胎的生母平均年齡30.8歲，其中35歲以上者，自2007年7.8%，逐年增加至去年21.3％，相較前年增加1.7個百分點，顯示女性生育年齡越來越高。

內政部指出，初為人母者年齡超過35歲人數大幅增加，婚育年齡再往後遞延，尤其35歲以上生第一胎者，較2007年大增13.5個百分點。

根據內政部統計，去年出生嬰兒數量共19萬4616人，較前年減少1萬2984人，減幅達6.3%，生母平均年齡續提高為32.0歲，較2007年提高2.4歲。

在初婚年齡方面，台灣人晚婚現象更加嚴重，近10年國人女性初婚年齡逐年延後，由2007年的28.06歲，去年上升至30.03歲，10年間平均年齡增1.97歲，讓生育年齡往後遞延。

內政部統計發現，未滿30歲生育第一胎的生母比率呈下降趨勢；35歲以上才生育第一胎者，已逐年增加至去年21.3%，大幅增加13.5%，顯示國人婚育年齡續呈遞延現象。

內政部指出，35歲以上高齡產婦占29.04%，依生育胎次觀察，生第一胎者占37.02%，生第2胎者占44.10%，分別較2007年增加3.97個百分點、0.9個百分點；生第3胎以上者，占18.89%，則減少4.87個百分點。