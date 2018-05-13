全桃園區國小生儲蓄1個月 募到10萬幫失依兒建新家

桃園市兒童少年保護協會今天將募到的600多顆撲滿球帶往藍迪兒童之家，與孩子們一起過母親節。（記者陳昀攝）

2018-05-13 18:45

［記者陳昀／桃園報導］桃園市兒童少年保護協會4月時發送4.5萬個DIY撲滿球到桃園區的國小及幼兒園，鼓勵孩子們儲蓄，且可依個人意願交回學務處捐助藍迪兒童之家新建家園，歷經1個多月共募集到10萬多元，協會今天趁著母親節到藍迪捐款，希望這些孩子即使沒有媽媽陪伴，還是能感受到滿滿的愛。

在大園區租地的藍迪兒童之家收容71名無依兒少，去年因現址租約即將到期，院方貸款在楊梅購地準備籌建新家，並持續籌募資金，桃園市兒童少年保護協會理事長暨市議員萬美玲得知後，在兒童節前夕發起「愛的撲滿球」活動，期待孩子們儲蓄，並鼓勵依意願捐款。

萬美玲指出，1個多月來，收到來自24所小學學童們捐贈600多顆撲滿球，估算一顆撲滿球存滿至少有200元，也有孩子額外捐出自己存的「小豬公」，或是比賽獎金，目前預估總金額有10萬多元，清點完畢會再公佈實際捐款。

她說，整理撲滿球的過程中，還有孩子附上小紙條，「雖然很少$，但是爸爸說有捐就好：）」，讓現場工作人員很感動。

萬美玲表示，挑在母親節前往藍迪兒童之家捐贈，是因為今天很多孩子能跟媽媽一起溫馨過母親節，但藍迪的孩子身邊可能沒有爸媽陪伴，希望能帶給他們更多愛，讓他們知道，全桃園區的孩子，過去一個月都在為他們的新家共同努力；桃園市兒童保護協會、桃園市家長會長協會今天也各捐2萬元給藍迪。