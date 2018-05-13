每日步行2公里上學 高職生力拚考取竹苗唯一證照

君毅中學資訊科三年級學生張品義，考取難度極高的網路架設乙級證照，也是竹苗地區唯一考到該證照的高職生。（記者鄭名翔攝）

2018-05-13 17:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣私立君毅中學資訊科三年級學生張品義體恤父母賺錢辛苦，每天皆從後龍搭最早一班火車到竹南，再步行2公里到校，求學過程艱辛，但他仍力拚向學，今年初順利考取難度極高的網路架設乙級證照，也是竹苗地區唯一考到該證照的高職生，靠著自己的努力預約翻轉人生。

家住後龍的張品義每天透早起床搭車到竹南車站，同時利用通勤時間勤背英文單字，出了車站後不畏風吹日曬雨淋，日日走上2公里的路程上學，早到校的他還主動打掃校園環境，師生們都大讚他是「精實哥」。孝順的他為了幫助家計，除了上課認真聽講，也利用假日時間去大學內旁聽進修，從未補習的他課業也不曾落於人後。

而抱著「想讓家人過上好日子」的理想，張品義把握每個學習的機會，並且早早立定志向，全心投入考取網路技術相關的證照，希望能讓未來投入職場更具競爭力，除此電腦專長外，他也利用校方斥資百萬打造的水電科設備，主動投入學習，並透過反覆的練習，又再考取自來水管配管及氣體燃料導管配管兩張證照，短短3年時間，就共考取6張國家技術士證照。

張品義笑說，因為想具備「帶著走的能力」，所以充分善用學校資源，除了讓未來更容易與職場銜接，也可以將所學技能活用在生活中。君毅中學校長林慶旺則大讚這孩子「很不簡單」，強調網路架設乙級證照難度極高，即便是業界人士也未必考得到。君毅「精實哥」靠著努力為自己打開燦爛前程的大門，也成為師生眼中最勵志的榜樣。