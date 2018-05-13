頭份永貞宮「開中門」 古禮賀仕子登第

苗栗縣頭份市永貞宮為鼓勵地方優秀學子，依循古禮開中門表揚博士及高考及格仕子。（記者鄭名翔攝）

2018-05-13 18:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞宮為鼓勵地方優秀學子，連續12年舉辦文昌獎開中門祭拜活動，今年有2名博士及4名國家高等考試及格學子獲表揚。今早廟方依循古禮，以客家舞龍舞獅、國樂、扯鈴、布馬陣、過狀元門及開中門等儀式，讓鄉親們見證仕子們得來不易的榮耀，並頒發獎狀、獎金，表揚地方仕子們的努力。

永貞宮為鼓勵頭份、南庄、三灣、造橋等地學子努力向學，每年皆會以盛大古禮表揚當年度取得博士學位或國家高等考試及格的仕子們，連續12年未間斷，至今共有86名博士及179名高考及格者接受古禮表揚殊榮。

今年包括中原大學化學系博士張凱鈞、東京工業大學工學博士黃培華；通過高考的財稅行政科林郅寰、醫事檢驗師高良帆、建築師林宗仁、財稅行政科曾郁雅，今早皆在永貞宮媽祖及文昌帝君見證下，獲苗栗縣長徐耀昌及永貞宮主委張愛炫頒獎表揚。

化學博士張凱鈞任職於財團法人農業科技研究院，因為希望精進自身專業知識，針對食安問題、農試改良等貢獻一己之力，於是利用下班、休假時間進修博士，每天結束忙碌工作後又投入博士論文研究之中，學業、事業兩頭燒，努力7年終於獲得博士學位。

開心通過高考財稅行政科考試的林郅寰則笑說，因為從小就在永貞宮附近長大，一直都受媽祖與文昌帝君庇蔭。而這次為了準備高考，閉關苦讀4年，在考前也不忘來永貞宮「抱佛腳」，終於如願以償，因此來廟裡還願順便接受古禮表揚，全家人都深感榮耀。