閩客社區歡慶母親節 邀新住民媳婦同樂

廣福社區今天舉辦母親節慶祝活動，特地邀請新住民姐妹一起同樂，同時品嘗東南亞各國料理。（記者蘇福男攝）

2018-05-13 17:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山區廣福社區住有不少新住民媽媽，社區今天舉辦母親節活動，邀請新住民媳婦和本地媽媽一起過節同樂。

廣福社區總幹事陳楊華枝表示，廣福社區舊地名「手巾寮」，明末清初為番界，100多年前有日本人招募日本移民來此開墾，因為「合資會社三五公司南隆農場」事務所（今「高雄農改場旗南分場」前身）設在手巾寮，農場開發需要大批人力，因此大批來自新竹、苗栗、高雄美濃、六龜、屏東高樹和內埔的客家人，紛紛遷居手巾寮，手巾寮成為當時南隆農場各村落的政經中心。

她說，由於長期的閩、客共存共融，廣福社區對不同文化的接納程度相當高，包括飲食習慣、習俗、祭祀等不同文化內涵，居民相互體驗族群之美，近幾年來，許多東南亞國家的女孩也嫁作手巾寮媳婦，廣福社區已成為多元族群融合的新故鄉。

由於越南沒有母親節，泰國、印尼等國的母親節也不在今天，廣福社區今天舉辦母親節慶祝活動，特地邀請新住民姐妹一起同樂，除由南洋姐妹會簡介東南亞各國紀念母親節或婦女節概況，並教導婦女如何運用手機、平板電腦紀錄生活影像，同時品嘗東南亞各國料理。

長期的閩、客共存共融，廣福社區對不同文化的接納程度相當高。（記者蘇福男攝）