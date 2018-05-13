手一揮就能開門 植入微晶片讓生活更便利

將微晶片植入皮膚，就能免去攜帶鑰匙、信用卡和火車票的麻煩。（法新社）

2018-05-13 17:47

〔中央社〕它只有米粒般大小，卻能在生活中的許多面向扮演重要角色。將微晶片植入皮膚，就能免去攜帶鑰匙、信用卡和火車票的麻煩。

法新社報導，對某些人而言，這聽起來像是歐威爾式的噩夢，在瑞典卻廣受歡迎，有愈來愈多人傾向選擇方便，而不擔心個資可能遭侵犯的疑慮。

瑞典和其他幾個國家2015年首度將微晶片植入人體，起初甚至不敢聲張。

在瑞典，體內植入微晶片已見怪不怪，幾乎沒人對此提出爭論。瑞典不僅樂於接受新科技，還將分享個資視為透明社會的象徵。

有3000名瑞典人將微晶片植入手中，嘗試這種技術帶來的新生活方式，28歲的塞爾辛（Ulrika Celsing）便是其中之一。

任職傳立媒體（Mindshare）的她進入公司時，只要對著一個小盒子揮揮手，接著輸入密碼，門就會自動開啟。

塞爾辛告訴法新社：「嘗試新事物，看看能藉此做些什麼，讓未來生活變得更便利，非常有趣。」

她說，過去一年，微晶片不僅成了一種電子皮包，還取代了她的健身房卡，想用微晶片訂火車票也不是難事。

乘客上網訂票後，把資料登錄在晶片上，車掌只需掃描乘客的手即可。

當傳立媒體發起為員工植入微晶片的活動時，她隨即加入眾人行列。

她說，當注射器把晶片植入她的左手時，只感到些微刺痛。如今，塞爾辛幾乎每一天都會使用微晶片，不擔心被駭或可能遭監控。

她說：「我不認為我們當前的技術足以駭進晶片。」

不過，微生物學家利伯頓（Ben Libberton）認為，危險的確存在。

他警告，植入晶片可能導致「感染或引起免疫系統反應」。

但他說，最大的風險還是晶片裡的資訊。

利伯頓說：「現階段，植入晶片所蒐集和共享的資訊很少，但未來可能逐漸增加。」

他說，真正的問題在於蒐集到何種資料以及誰分享了這些資料。

利伯頓說：「假如有朝一日，晶片能偵測到醫療問題，那麼將由誰來發現？時間點又是何時？」