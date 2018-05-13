小朋友參加珠心算比賽 讓媽媽母親節好緊張......

場內小朋友聚精會神，場外媽媽屏氣凝神。（記者吳政峰攝）

2018-05-13 16:44

〔記者吳政峰／台北報導〕第二十八屆全國兒童心算比賽大會今（13）日於劍潭青年活動中心舉辦，全國各縣市共有110名選手參加，由於能夠參加全國比賽的選手均為各縣市區域賽的前兩名，賽況異常劇烈，隨行的媽媽看得屏氣凝神，比小朋友還緊張，比賽結果成績出爐。

各組第一名名單如下:

幼童組:錢曉妤

一年級組:林庭宇

二年級組:鄭之昀

三年級組:蔡汭宸

四年級組:黃歆惟

五年級組:許睿靖

六年級組:許惟喆

國中組:童珮淇

主辦單位「中華珠算心算教育學會」理事長陳萬發指出，本項比賽已連續舉辦28年，屬公益活動，參加者免繳任何費用，各組冠軍還可獲得精美獎盃、彩帶及獎學金，28年來與「中華民國兒童珠算協會」合辦比賽，共花了近千萬元推廣，目的無他，就是希望社會能了解珠心算有益腦力開發，喚醒政府對這項國粹的重視。

陳萬發表示，本屆比賽特地選在母親節，選手不論有沒有得獎，付諸全力在比賽上，就是給媽媽的最佳禮物。

國中組選手李昀蓁心算十段、珠算三段，現就讀基隆市私立二信中學，本次勇奪珠算十傑（所有選手排名前十），她表示學習珠心算可增加閱讀速度、學習數學更有信心、邏輯思考能力更好，因此就算升上國中，仍會抽空練習，維持感覺。

李昀蓁的父親從她大班就一路相伴，是個名副其實的「書僮」，他認為女兒在學習珠心算後更坐得住，但坦言一步入這個領域，父母的陪伴非常重要；她的母親則說，女兒上課不但快樂，還有「紓壓」的感覺，長年學習讓她更有耐心。

「中華民國兒童珠算協會」理事長吳文雄表示，比賽共分為乘心算40題、除心算40題、加減心算20題，每項限制時間1分鐘，另有唸心算賽20題，每題10目，由台上裁判迅速唸出十位數到百萬位數不等數字，選手聽完就得立刻作答，四個項目難度極高，有膽子參加的選手已經很不容易了，觀賽的媽媽們一定非常自豪！頒獎典禮於下午4點舉行。

李昀蓁（右）二就算讀到國中，仍會抽空練習，弟弟也被她感染。（記者吳政峰攝）

中華民國兒童珠算協會與中華珠算心算教育學會連續28年舉辦公益珠心算比賽，斥資近千萬元。（記者吳政峰攝）