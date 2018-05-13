「499之亂」寫成豪門風雲 網友大讚：小編很能編！

有臉書粉專小編將「499之亂」編進故事裡，成功宣傳自家活動。（記者王藝菘攝）

2018-05-13 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕電信三雄最近祭出499吃到飽方案，引發全台掀起「499之亂」。有臉書粉專小編就將這股亂象，編成一則豪門故事，成功為自家活動宣傳；網友看完都直呼「小編太有才了」！

臉書粉專「宜蘭演藝廳」的小編為宣傳「2018迺歌仔城」，將499之亂編進故事裡。故事由三大名門「種花典姓」、「抬哥大」、「元傳」說起，「種花典姓」某天突發奇想，將柿子與韭菜一起釀成酒，命名為「柿韭酒」。

「抬哥大」和「元傳」見有市場商機，都想共享這塊大餅，引發3家鬥爭不斷，更讓人民瘋搶「柿韭酒」；直到有人請求東嶽廟大帝開示，才發現大帝根本不愛「柿韭酒」，最後人潮一哄而散，後人也稱之為「柿韭酒之亂」。

故事最後提到，「想要把『種花典姓』、『抬哥大』跟『元傳』一次帶回家嗎？不要再排隊了！留言參加迺歌仔城活動心得，就有機會統統帶回家！」。網友看到最後才驚覺，原來是宜蘭縣文化局，與宜蘭市東嶽廟舉辦的「2018宜蘭東嶽文化祭」。

小編將「電信三雄」的恩怨，以及民眾排隊搶辦的亂象，巧妙應用在宣傳活動上，網友看了紛紛大讚小編太有創意，「真的很能編」、「真的太強大，太有才了」！還有網友說「小編不管你到底嗑了什麼，都給我來一點」。

完整故事請見：