捍衛輕軌！基進黨與「高雄好過日」批民代作秀

基進黨痛批部分民代言行反覆。（記者王榮祥攝）

2018-05-13 16:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨與「高雄好過日」，日前發起「捍衛輕軌網路連署」、獲不少回響﹔今更為此站上街頭，痛批部分民代在輕軌議題上言行反覆、為選舉作秀，並主張高雄輕軌應如期完工，讓高雄大眾運輸網絡更健全。

基進黨進一步指出，正根據網友連署回響，評估規劃捍衛輕軌遊行活動，號召支持輕軌民眾，沿著輕軌路線表達訴求﹔基進黨三民區市議員參選人陳柏惟透露，連署民眾裡、高達六成五表示願意為輕軌挺身而出。

高雄市捷運局表示，對於各界意見都會虛心聆聽、盡量溝通，在不用報交通部變更設計前提下，必要時會評估適度調整工程內容的可行性。

基進黨與高雄在地青年組織「高雄好過日」，日前得知高雄輕軌二階美術館段被要求停工後，立即發起「我們要好的輕軌、捍衛輕軌網路連署」運動，12小時內有近500位市民回應支持，至今已超過千人連署。

基進黨市議員參選人陳柏惟（三民區）、李雨蓁（鳳山區）、李欣翰（左營楠梓），今下午偕同高雄好過日成員，在大順、建工路口表達心聲，盼爭取更多市民支持大眾運輸。

除痛批部分民代對輕軌反覆不一的作謝言行，並呼籲要求輕軌應如期完工，健全大眾運輸網絡，也避免負擔龐大違約金。

基進黨強調輕軌是許多市民的期待，期許高市府硬起來，對的事情就該執行。