中市知高橋下游側新橋 5/16上午提前開放通行

知高橋下游側新橋完工，市府將提前於5月16日上午6時開放通行。（圖由台中市政府提供）

2018-05-13 16:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市南屯區知高橋改建工程，下游側新橋已完成，將提前於5月16日上午6時開放通行；而15日上午10時至16日上午6時施作橋梁橋台引道與既有路面銜接作業，東向車輛改走調撥車道，北上國道改走西向外側車道，現場設置引標誌及替代道路指示牌，提醒用路人避開施工路段。

建設局長黃玉霖說，知高橋改建工程第二階段新建橋樑（下游側新橋），將提前於5月16日上午6時開放通行，原下游側通行便橋將封閉，並進行後續拆除作業，改道完成後，東向通行的車道數將變為4車道（含北上專用車道），西向通行的車道數維持3車道，提醒用路人配合交通指揮人員引導，並提早出門避開管制路段，確保行車安全順暢。此外，民眾也可撥打1968或收聽警廣瞭解最新施工路況。

改道建議資訊如下：西向（往台中工業區方向）北上中山高匝道車輛及機慢車，請靠外側使用北側臨時通行便橋通行；西向（往台中工業區方向）進入工業區大小型車輛，請使用新建橋樑外車道進入台中工業區。

東向（往台中市區方向），於忠勇路口行駛調撥車道或改行駛向上路及朝馬路；東向（往高速公路北上將封閉匝道方向），建議用路人行駛中港交流道或由向上路左轉進入環中路，並於公益路口左後迴轉行駛環中路外線道，再至五權西路右轉靠外側使用北側臨時通行便橋進入匝道。