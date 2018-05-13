47萬人次入園 綠博今閉幕、童玩節7/7日上陣

2018宜蘭縣綠色博覽會今天落幕，入園人數約47萬人，創下歷史新高。（記者張議晨攝）

2018-05-13 16:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2018宜蘭綠色博覽會今天落幕，為期44天的綠博，總入園人次達47萬人，突破歷史新高，平均單日入園人數逾1萬人，7月7日將由國際童玩藝術節接棒，代理縣長陳金德今與遊客相約童玩節見。

宜蘭綠博今年主題為「實踐綠行動」，園區主打「減塑」，不僅員工便當盒一律改用鐵盒，園區賣店也不提供一次性餐具、瓶裝水，共減少約5,897個餐盒與餐具，也減少2萬8800個寶特瓶使用，垃圾總量也比去年減逾30%。

陳金德指出，宜蘭綠博主題明確，品質與其他縣市動輒億元以上的活動相比，更有文化內涵；雖然閉幕，但縣府會馬上展開檢討，並開始籌畫明年度綠色博覽會。

於2000年開辦的綠博，今年是第2年移至冬山河生態綠舟舉辦，因鄰近省道與火車站，交通便利，今年以47萬入園人次，創下歷史新高。

縣府農業處長游憲廷解釋，今年與台鐵、國道客運合作，搭大眾運輸工具到冬山可免費入園，帶動民眾入園意願；另外，這次「減塑」、「實踐綠行動」的主題明確，都是為入園人次增長的主因。

「我們總算達成不可能的任務」游憲廷說，今年綠博總投入經費逾7100萬元，主打「減塑」，員工便當盒全面改用鐵盒，不僅達成垃圾減量，環保生活也受台灣環境資訊協會讚許。

2018宜蘭縣綠色博覽會今天落幕，7月7日將由宜蘭國際童玩藝術節接棒下去。（記者張議晨攝）