醫病》瘋手機上網吃到飽 眼科醫師：要顧好雙眼！

瘋手機上網吃到飽，眼科醫師：要顧好雙眼！（資料照）

2018-05-13 15:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在全民瘋499上網吃到飽的激情時刻，大家雖可更暢快的上網追劇、玩遊戲、聯絡公事，但也意謂著雙眼盯著手機的時間更會長更久。

眼科醫師呼籲，一定要節制使用手機時間並適時的休息，同時建議使用手機最好養成用眼30分鐘，休息10分鐘的習慣，並多安排戶外活動，讓陽光增加視網膜多巴胺分泌的量，保護眼睛，同時寬廣的視野也可減少眼睛肌肉的緊張。

新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山指出，由於手機螢幕小、距離近，使用起來常使眼睛睫狀肌產生過勞現象。且在螢幕裡能量最高且最活躍的藍光，更直接穿入眼球最深處的視網膜中心，長時間強光燒灼下，使得眼睛從角膜、水晶體及黃斑部都會造成傷害。因此，對於手機的使用一定要「適可而止」。

他建議，平常大家可以搭配使用熱敷眼罩讓眼睛紓壓，多補充葉黃素、蝦紅素、花青素、魚油等，均衡飲食及多讓眼睛休息，才是真正的護眼之道。

最近一股換辦手機499上網吃到飽的風潮下，可預見更多人暢快上網。陳瑩山呼籲大家千萬不要樂了荷包，傷了眼睛。並建議先做預防措施，可在手機加上防藍光貼紙，或配戴防藍光眼鏡，透過過濾部分藍光來減少對眼睛的傷害。