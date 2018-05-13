機捷推120天半價定期票 每月可多吃48塊雞排

機捷推120天半價定期票，省下的錢每月最多可多吃48塊雞排。（記者魏瑾筠攝）

2018-05-13 15:47

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市長鄭文燦今下午宣布，機捷6月1日起推出120半價定期票，凡購買此優惠票且綁定起迄站，在此期間區間內，均可不限次數、不限車種搭乘，若以84天通勤日來計算可享5折優惠，但若以120天計算，則可享有35折優惠，每個月最高可省3360元，以一塊雞排70元換算，剩下的錢可吃48塊雞排。

鄭文燦表示，過去針對機捷沿線公司行號、大型社區、學校、政府機關等團體，推出「通勤135團體優惠專案」，使用天期為100天，團體購買3百張以上，每張享有5折優惠；「369定期票優惠案」，則為30天定期票7折、60天定期票65折、90天定期票6折，票卡採記名制，在票卡指定的站間範圍內皆可不限次數搭乘，兩方案共培養1.1萬忠誠會員。

鄭文燦說，為了擴大回饋讓通勤族「有感降價」，此次針對新莊生活圈、林口生活圈及機場通勤族等3大生活圈推出優惠，新莊生活圈從A1台北車站至A5泰山站，原價35元，折扣後僅要18元，每月可省735元；林口生活圈自A1台北車站出發至A9林口站，原價80元，半價優惠40元，每月可省1680元；機場通勤族從A1台北車站至A13機場第二航廈站，原價160元，5折後為80元，每月最高可省3360元。

桃園機場捷運董事長劉坤憶指出，此次和國泰世華銀行合作，使用國泰世華信用卡刷卡購買定期票可享3期或6期零利率分期，歡迎通勤族、小資族、學生族來購買。