神明也過母親節 廟方為鄭成功盡孝心

廟方插上鯉魚旗，為鄭成功母親翁老夫人祈福。（記者邱灝唐攝）

2018-05-13 15:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕母親節是一個溫馨和樂的節日，但是除了「人類」要感恩母親之外，「神」在這個日子也不能缺席。台南市鹿耳門鎮門宮今日為鄭成功的母親翁老夫人舉辦感恩活動，藉由「人類」的遊船活動插上鯉魚旗祈福；廟方笑說，「這也算是幫國姓爺盡一番孝心。」

為了慶祝母親節，鎮門宮今日舉辦遊船活動，帶著民眾乘船遊覽鹿耳門溪，從出海口上船一路上溯至景觀大橋，在來回近5公里、40分鐘的旅途中，民眾聽著薩克斯風演奏《母親真偉大》、《快樂的出航》等母親相關及討海歌曲，一路聆聽廟方解說這條有著「母親溪」之稱的鹿耳門溪，曾發生過的歷史與生態環境，並且分享討海人生活及捕撈文化；廟方表示，鄭成功當年率著艦隊從鹿耳門溪登台，並揮軍攻打荷蘭人，這個地點相當具有歷史意義。

在歷史意義之外，由於鹿耳門溪位於河口交界處生機繁茂，許多漁民都可在此撈捕各式蝦蟹、鳳螺及活魚，所以又被稱作「母親溪」，感念大地孕育的物產。不過，廟方笑說，這次的活動除了慶祝人間的媽媽及大地的媽媽，連神明的媽媽也不能缺漏，因此在河岸旁插了些許鯉魚旗，取祈福之意，並幫忙廟中主祀神明鄭成功盡一番孝心。