帶大2個遲緩兒 廖玉慧獲表揚給力媽媽

2018-05-13 15:40

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市民廖玉慧的兩個孩子都患有亞斯伯格症候群以及智能遲緩，她除了積極參與孩子的學習歷程，更主動進修親子關係及食物安全相關的課程，強化孩子後天的身體健康，不畏逆境以積極的生活態度坦然面對一切，成為「子女最堅強的後盾」，獲得新竹市政府表揚為年度「給力媽媽」。

47歲的廖玉慧原先從事會計職務，得知兩名子女分別被診斷出亞斯伯格症候群連帶學習障礙，以及中度智能遲緩，因為孩子們的特殊，在成長及學習的課題上面臨多重考驗，毅然決然辭去工作，專心為家庭及孩子付出，在缺乏少原生家庭資源的支持，一路走來，含辛茹苦的撐起一家更顯可貴。

「教養孩子過程中，經歷許多不友善對待！」廖玉慧坦言碰上許多挫折，包括孩子的求學之路跟經濟狀況，都是嚴峻的挑戰，雖然先生在科學園區工作，但由一人的單薪扛起所有開銷，只得能省則省，省下來的生活費則作為孩子特殊教育課程的學費支用。此外，廖玉慧利用孩子上學空閒的時間，進修親子關係及食物安全相關的課程，希望能夠藉自我學習，強化孩子後天的身體健康，並投入學校志工行列，實踐著取之於社會用之於社會的身教。

廖玉慧說，目前孩子都在國中及國小求學，雖然在就學及生活照顧上，勢必仍會遇到很多困難，但自己積極的生活態度「是孩子最強而有力的後盾」。她回想過去的種種試煉，辛酸及絕望還是那麼的切身，但相信那些挫折將會讓我們更加的堅強，在未來的路上，會更有智慧的、更為勇敢的面對一切挑戰。