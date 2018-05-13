社團、企業有愛！ 讓家扶婆婆媽媽購物、水噹噹

嘉義市國際工商經營研究社等多家愛心企業捐贈，讓雲林家扶受助家庭歡度母親節。（記者廖淑玲攝）

2018-05-13 15:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕多家愛心企業、社團捐贈，讓雲林家扶受助家庭的婆婆媽媽今天帶孩子到褒忠7-11，採買民生用品外，現場志工還幫大家敷上面膜，讓媽媽還有阿嬤「水噹噹」，美麗過節。

「來購物、送蛋糕、敷面膜」，雲林家扶受助家庭的婆婆媽媽今天母親節最美麗。

嘉義市國際工商經營研究社社長蔡長晃號召社友捐贈20萬元，結合統一超商褒忠門市、北英獅子會、好鄰居文教基金會、北港獅子會、嘉義麻吉樂團等舉辦一場另類的幸福超商獻禮母親節活動，讓超商也充滿溫暖。

嘉義市國際工商經營研究社等招待雲林家扶受助家庭220名婆婆媽媽，帶孩子到褒忠7-11，每戶可採買1300元民生用品，還贈送母親節大蛋糕帶回家，志工還幫媽媽、阿嬤敷面膜，讓她們享受難得的優雅美麗。

蔡長晃表示，希望略盡微薄力量，幫助雲林家扶受助家庭的婆婆媽媽，歡慶母親節，也為親子互動增溫，加上還有捐血活動，邀請社區民眾一起捲起袖子，熱血做公益。

雲林家扶「幻藤戰鼓隊」也到場精彩演出，為今天母親節活動揭開序幕，雲林家扶台西希望教室媽媽非洲鼓隊，也使出渾身解數演奏非洲鼓，帶動全場的氣氛，熱鬧滾滾，

「有夠清涼、古溜古溜的感覺變年輕了」，62歲家扶阿嬤吳金枝敷上清透舒服的黑面膜後，開心不已，因為從來沒有用過面膜的她，寧願把錢用在孫子身上，也捨不得花錢買面膜。

57歲蘇美玲阿嬤從事資源回收的工作，撐起一家5口生計，相當辛苦，今天2個孫女緊緊抱著她，祝福他「阿嬤！母親節快樂」，讓美玲阿嬤感動落淚，因為經濟壓力，一家人節儉過生活，今天很開心在超商多買一些衛生紙、洗衣粉等民生用品，特別向大家道謝。

愛心企業與家扶婆婆媽媽們切蛋糕慶祝母親節。（記者廖淑玲攝）

雲林家扶受助家庭在超商門市開心購物。（記者廖淑玲攝）

雲林家扶受助家庭開心購物。（記者廖淑玲攝）

志工幫忙敷面膜，讓家扶婆婆媽媽們皮膚古溜古溜水噹噹，美美過節。（記者廖淑玲攝）