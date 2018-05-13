2歲孫女府內滿場跑挨批 蘇祈麟媽媽回應了！

海軍儀隊上兵蘇祈麟近日在「世界儀隊錦標賽」拿下第4名的佳績，總統蔡英文10日下午接見他時，蘇的女兒在總統府內不斷「走跳」，成為另類「嬌點」。（圖擷取自總統府官網）

2018-05-13 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕海軍儀隊上兵蘇祈麟日前在「世界儀隊錦標賽」榮獲第4名及大會特別獎項，10日獲總統蔡英文接見時，蘇祈麟2歲女兒開心的在總統府滿場跑，萌翻不少人，但也有人批評沒禮貌、沒家教，也讓蘇祈麟妻子PO文道歉。蘇祈麟媽媽則表示，沒想到會引起如此風波，但也感嘆孫女還小「才2歲而已我們要要求什麼？」。

對於部分網友批評女兒在總統府內跑來跑去「沒家教」、「不禮貌」，蘇祈麟妻子柯鋅緹則在臉書PO文道歉，表示起初他們還是有把妹妹硬抱在腿上，但因女兒實在太活潑會不斷掙脫，加上現場所有長官都說妹妹只是孩子沒關係、小英總統很親切等，才無奈的讓女兒在總統府內「趴趴走」，若有不妥的地方跟大家說聲不好意思。

總統府在11日也在臉書PO文力挺，表示蔡總統一點也不為意，小朋友覺得舒適就好，「因為她是我們的下一代，總統府是人民的總統府」。

據《三立新聞網》報導，蘇祈麟的媽媽表示，獲得總統接見是出乎意料的事，當時她也要媳婦放心，認為孫女在陌生人面前不會這麼活潑，沒想到一到總統府卻充滿好奇心又跑又跳；他們也沒想到會出現批評的聲浪，雖然很心疼但也保持平常心，畢竟「孫女才2歲而已，我們要要求什麼？」