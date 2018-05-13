母親節浴佛 慈濟雲林聯絡處滿滿感恩

慈濟雲林聯絡處今年首度舉辦浴佛典禮。（記者廖淑玲攝）

2018-05-13 14:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕5月是感恩的季節，為慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」，慈濟雲林聯絡處今天首度舉辦浴佛，和上千名社區民眾同沐佛恩，感謝親恩，82歲陳張珠蓮、陳訓源夫婦接受子孫奉茶及獻花，溫馨滿滿。

慈濟雲林區浴佛典禮今天在雲林聯絡處盛大舉辦，由慈濟志工帶領大家以手沾馨香躬身禮敬，體驗佛陀的德香、法香、心靈之香，留駐心底，主辦單位還特別安排由子女、孫子女向長輩奉茶獻花，場面溫馨感人。

其中還特別讓慈濟志工接受晚輩的敬意，也有慈濟志工為自己的父母親奉茶獻花，讓大家在服務別人之餘，也讓自己和家人都能一起分享母親節的浴佛殊勝，立委張麗善、雲林縣警察局長許錫榮、斗南警分局長黃福良、斗南農會總幹事張有擇、雲林縣議員周秀月、古坑鄉長黃意玲等人都到場。

慈濟志工余天助表示，慈濟成立至今52週年，為慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一，今年雲林聯絡處第一次舉辦浴佛，與全球5大洲、37個國家、逾25萬人同沐佛恩、親恩、眾生恩。

慈濟雲林聯絡處也設計溫馨相框讓參加者留影合照，祝福所有人母親節幸福，來自林內鄉82歲陳張珠蓮、陳訓源夫婦，和兒子陳景浩、孫子陳冠儒、陳紀儒還有女兒、外孫等3代10餘人參加，並接受子孫奉茶，開心歡度母親節。

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