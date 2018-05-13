相隔5年 台鐵郵輪列車再停靠社頭...

郵輪列車停靠社頭，為地方帶來商機。（記者顏宏駿攝）

2018-05-13 13:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今天一多載著300多人的郵輪列車停靠社頭火車站，300多名遊客利用1小時逛遍社頭火車站週邊，為當地帶來商機。

5年前，台鐵郵輪列車也曾停靠社頭，當時由鐵道文化達人、福井食堂陳朝強牽線，以遊覽車載送遊客到「織足藏樂館」購買織襪，並由達德商工餐飲科學生及地方小吃攤營造成小市集。

近年來社頭小旅行正夯，承辦的旅行社再度停靠社頭站，今天11點30分靠站，遊客有1小時的時間到社頭站週邊購買織襪，吃鐵蛋、鳳梨冰沙，鐵道博物館及新和春醬油觀光工廠參觀。

李姓遊客說，他們全家出遊，沿路吃、沿路玩，社頭給人「很有人情味」，鐵蛋超好吃，他也用超便宜的價格買到機能襪，相當值得，只是停靠的時間太短，沒辦法遊得盡興，沒辦法，「坐郵輪列車就是這樣」。

承辦的旅行社説，社頭觀光資源豐富，尤其火車站附近就有鐵道文物館和醬油觀光工廠很適合短時間小旅行。

社頭鄉長劉錦昌說，社頭鄉觀光資源豐富，火車站週邊經公所整理，有大片廣場，也有停車場，週邊綠樹扶疏，可以配合台鐵的活動，不定時舉辦「農民市集」，推銷在地優質商品。

郵輪列車停靠社頭，為地方帶來商機。（記者顏宏駿攝）

郵輪列車停靠社頭，為地方帶來商機。（記者顏宏駿攝）