另類慈母！老本被騙當夢一場 顏本儀再捐50萬助學

2018-05-13 14:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕孔子得意門生顏回的第83代孫女、85歲的顏本儀是新北市南山中學的董事，2年多前曾經遭「假檢警」騙去她畢生積蓄2700多萬元，親友都擔心她會想不開；但顏本儀難過一陣子就看開了，認為錢財本是身外物，去年丈夫過世後，她今年再拿出50萬元捐給以父母為名的「顏澤滋葉潤玉紀念獎學金」，鼓勵學子用功讀書，造福國家社會。

「有媽的孩子像塊寶！」不僅在形容每個有媽媽關心照顧的子女，也像顏本儀對南山每一個年輕學生的慈母關懷，個子嬌小的她是南山高中籃球隊的鐵粉，她童心未泯、每役必與，最喜歡站在場邊幫球隊加油，球員進球時又叫又跳，比誰都還開心。

顏本儀童年歷經中國抗戰和國共內戰的顛沛流離之苦，父親帶著家人隨著部隊到台灣，她就讀台北工專（現今的國立台北科技大學）畢業後，與先生到美國求學及工作，因為父親顏澤滋是南山中學建校的董事，父親過世後，顏本儀返台接下董事職務，並且從23年前設立南山中學「顏澤滋葉潤玉紀念獎學金」紀念父母及助學，如今累積300多萬元本金，每年以孳息發出獎學金鼓勵成績優異和家境清寒學生。

南山中學秘書室主任崔秀雲說，顏本儀個性和藹親切、生活檢樸，幾乎沒見過她穿新衣服，平常出門只搭捷運和公車，餓了就吃便當果腹；出席學校董事會的出席費全都捐給學校獎學金，這麼單純善良的老太太，2年多前竟接到「假檢警」電話，將畢生省吃儉用的積蓄2700多萬元分成數筆匯給歹徒「監管」，存款匯光了，還想向友人借錢再匯，經友人提醒才知被騙，但歹徒早已找不到人，錢也已經追不回來。

顏本儀原本很難過氣憤，但生性樂觀的她，慢慢想開了，自已生活檢樸，子女都很優秀，在國外成家立業，人生夫復何求「金錢就當成夢一場」，顏本儀照樣過自己的簡單日子，去年臥病在床多年的丈夫過世，顏本儀整理他的財務，今年4月再拿出50萬元捐給學校，學校師長都勸她別再捐了，留點錢在身上；但是顏本儀堅持要完成自己的夢想，把錢花在讓她最快樂的教育志業和學生身上，更無愧老祖宗的庭訓。