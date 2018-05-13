兩個多月收集千支寶特瓶 慈濟「水立方」現身屏東

2018-05-13 13:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕慈濟屏東分會今天以「環保浴佛博覽會」為主題，在屏東縣立體育館舉辦浴佛典禮，為了宣導環保與珍惜水資源觀念，慈濟志工發動屏東各地環保站，特別利用兩個多月時間集齊1000支同品牌、大小的寶特瓶，並製成「水立方」要大家惜水如金。

以1000支寶特瓶組成的「水立方」佇立在會場旁，吸引民眾目光，紛紛上前合影。

協助解說的慈濟志工林昆穆說，地球約有70％被水覆蓋，鹹水佔97.5％、淡水佔2.5％，如果把地球的水全部裝入這1000支的寶特瓶裡，水立方中的淡水只有25支，再扣掉南北極地的水，只剩下8支，這8支中還有29.7％是地下水、0.3％是地表水，所以在1000支寶特瓶組成的水立方中，人類可以用的水只有1瓶。

林昆穆也表示，1個牛肉漢堡需要用掉約2600公升的水，如果以一瓶600c.c.的寶特瓶來說，就要用掉4千多瓶寶特瓶，相當於現場水立方的4倍，每種食物的生產多少都會耗費到水資源，但1份牛肉用水量約是1份素食的13倍，因此除了讓大家知道水資源的珍貴，也透過浴佛典禮鼓勵大家茹素，用行動愛地球。

慈濟自2000年起推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」3節合一的全球浴佛大典，持續至今，年年不間斷，在屏東登場的「環保浴佛博覽會」吸引3000多人與會，不少民眾全家出動，縣長潘孟安也率領縣府團隊參加。