宜蘭綠博在哪裡辦？ 陳金德想改生態綠舟名稱

生態綠舟位於宜蘭縣冬山鄉，縣府花費20餘年才建置完成，總投入經費超過10億元。（記者張議晨攝）

2018-05-13 13:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣綠色博覽會連續2年選在冬山鄉生態綠舟舉辦，但外地遊客不清楚生態綠舟所在何處，代理縣長陳金德今出席綠博閉幕典禮時坦言，「生態綠舟」之名太拗口，對地方行銷而言並不妥適，縣府將廣徵縣民意見，研擬更名，時間則是越快越好。

冬山河生態綠舟占地約18公頃，該塊地從前縣長游錫堃第一任期就開始規劃，歷經24年才建置完成，縣府總投入經費逾10億元。

生態綠舟原名為「冬山森林公園」，因園區被水圍繞，承載環境種子與希望，宛如冬山河上向前航行的方舟，2015年定名為「生態綠舟」。

陳金德今出席綠博閉幕式時認為，「生態綠舟」4字太拗口，台語也不好念，且外地遊客聽到生態綠舟，常常會問「這在哪裡」，對於地方行銷而言，並不是很妥適，縣府考慮研擬改回原名冬山森林公園。。

陳金德解釋，生態綠舟原名為冬山森林公園，一聽就知道公園是在冬山鄉，且植栽跟森林一樣多，反而不需要多做解釋，比起現名的「生態綠舟」更好記；不過，改名還要廣徵民意，聽聽冬山鄉民、原規劃人意見。

至於何時完成規劃，陳金德說，綠博結束後就會即刻展開甄選，啟動一系列討論，希望越快越好。

生態綠舟位於宜蘭縣冬山鄉，縣府花費20餘年才建置完成，總投入經費超過10億元。（記者張議晨攝）