眼鏡蛇出沒台中山區 農業局任意放生將開罰！

2018-05-13 12:59

〔記者歐素美／台中報導〕最近許多眼鏡蛇出沒在潭子新田、聚興里山區，許多山區農友常被毒蛇嚇到，懷疑有人到山區放生眼鏡蛇，並投訴市議員蕭隆澤，蕭隆澤表示，眼鏡蛇為保育類動物，不能抓、不能殺、不能打死，讓居民飽受威脅；農業局表示，任意放生違反台中市放生保育自治條例將開罰。

台中市野生動物保育學會組長林文隆表示，日治時期就有研究指出，台灣本來就有眼鏡蛇，4、5月因毒蛇的活動量大，經常在山區出沒，民眾常以為有人故意放生，其實不一定是有人放生，並提醒民眾在山區或路上遇到毒蛇，不要理牠，閃避就好，除非故意逗弄，否則蛇類並不主動攻人類；若蛇類跑進住家，則可通報消防隊協助捉蛇。

蕭隆澤表示，最近接獲多位民眾反映指出，在潭子新田及聚興山區常有眼鏡蛇出沒，讓農友飽受驚嚇，懷疑是有人故意在山區放生毒蛇，危及民眾安全。

蕭隆澤說，眼鏡蛇為保育類動物，不能抓、不能殺、不能打死，一不小心就會攻擊人，政府相關單位有準備好了嗎？ 山區居民快受不了，強調山區居民沒有義務要承受毒蛇的威脅。

農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，依台中市放生保育自治條例規定，民眾任意放生毒蛇將可處以2萬到10萬元罰款，因最近大坑也出現毒蛇出沒情形，除呼籲民眾勿隨意放生，並將邀請台中市野生動物保育學會專家學者協助，教導民眾遇到毒蛇的適當處置方式，讓民眾不用擔心受怕。