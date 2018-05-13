中市福星公園改造 冰淇淋溜滑梯吸睛

2018-05-13 11:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區福星公園已使用20多年，兒童遊具老舊，為維護小朋友安全，台中市政府建設局去年底推動改善工程，日前開放使用，其中，粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，造型可愛，大受小朋友喜愛。

建設局表示，西屯區福星公園總面積約1.87公頃，已有20多年歷史，該局去年11月底進行改善工程，包括拆除部分步道、鋪面及老舊兒童遊具、現有老舊設施等，大樹下視線死角及違法聚賭場也一併廢除，新增高齡體建設施、改善兒童遊戲設施及人行道無障礙斜坡道，並保留大片草地，4月底重新開放後，吸引家長帶著孩子前來遊玩。

福星公園現在最大亮點是重現4、5年級生兒時回憶的磨石子溜滑梯及沙坑，粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，巧妙運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，溜滑梯斜度約22度，滑道長度約545公分。滑梯底部為沙坑，沙坑面積約250平方公尺，作為滑梯緩衝區。

建設局長黃玉霖表示，改善後的福星公園甜筒冰淇淋溜滑梯、盪鞦韆，包括鞦韆使用區域淨空範圍、安全距離量測，溜滑梯前方無相關設施物等，都依據兒童安全手冊中的兒童遊戲場安全距離及相關規範設置，且動線空間經過規劃後，讓孩子們可充分跑跳，更能從遊戲過程中獲得更多體驗。